PSG : Florenzi balaie les doutes, Leonardo dit banco

Personne ne l’avait vu venir, Alessandro Florenzi a rejoint le PSG à la surprise générale lors du dernier mercato estival.

L’ex-capitaine de l’AS Roma a rejoint le Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt avec une option d’achat comprise entre 8 et 10 ME afin de combler le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Habitué aux défenses à cinq, Alessandro Florenzi excelle offensivement avec une qualité de centre rarement vue dans le championnat de France de Ligue 1. En revanche, quelques doutes entouraient sa fiabilité défensive. Mais que ce soit dans les gros matchs du championnat ou face à Barcelone en Ligue des Champions, le soldat italien de 29 ans a répondu aux attentes de Thomas Tuchel puis de Mauricio Pochettino.

C’est ainsi que selon les informations du journal L’Equipe, le directeur sportif brésilien Leonardo a d’ores et déjà arrêté son choix quant à l’avenir d’Alessandro Florenzi. Sauf improbable retournement de situation, l’ancien latéral de l’AS Roma ou encore du FC Valence sera définitivement recruté par le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Leonardo a été totalement convaincu par l’opportunité sportive et financière que représentait l’achat d’un tel joueur, très apprécié dans le vestiaire pour son état d’esprit irréprochable et pour sa discrétion en dehors des terrains. Par ailleurs, le quotidien national indique que ce n’est pas parce que Florenzi va définitivement signer au PSG que le champion de France en titre ne va pas recruter un nouveau latéral droit au prochain mercato. Effectivement, Leonardo ne serait pas un fan inconditionnel de Colin Dagba, qui a encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain, et aimerait lui trouver une porte de sortie afin de trouver une autre doublure à Alessandro Florenzi.