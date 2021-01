PSG : Florenzi fait le job, Paris va passer à la caisse

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier l'été dernier, le PSG avait opté pour Alessandro Florenzi.

Le directeur sportif parisien Leonardo avait surpris tout le monde en bouclant la venue du défenseur droit de l’AS Roma en quelques jours, sans que la venue de l’Italien n’ait eu le temps de s’ébruiter dans la presse. Six mois après l’arrivée d’Alessandro Florenzi au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le bilan du très offensif latéral de 29 ans est positif. Rarement blessé et très souvent excellent lorsqu’il est sur le terrain, l’ancien capitaine de Rome comble Leonardo, d’autant plus que son état d’esprit est absolument irréprochable. Autant de raisons qui vont pousser le Paris Saint-Germain à lever l’option d’achat de Florenzi selon les informations d’Il Tempo.

Le média transalpin croit savoir que le Paris Saint-Germain ne devrait pas mettre longtemps avant de débourser 9 ME et ainsi s’offrir définitivement Alessandro Florenzi en provenance de l’AS Roma. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui exigera toutefois un second joueur au poste de latéral droit la saison prochaine. Comme indiqué par ailleurs, l’entraîneur du PSG n’est pas pleinement convaincu par Colin Dagba, jugé trop tendre en interne pour le niveau requis au Paris Saint-Germain. L’ex-défenseur droit de l’Equipe de France espoirs sera invité à trouver une porte de sortie en juin et son départ devrait être compensé. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont filtré au poste de latéral droit, de Bellerin (Arsenal) à Odriozola (Real Madrid). Reste maintenant à voir si c’est une doublure à Alessandro Florenzi ou un titulaire en puissance que le PSG souhaitera recruter à ce poste, tandis qu’il ne devrait pas y avoir de mouvement à gauche avec la présence de joueurs tels que Kurzawa, Bakker et Bernat.