PSG : Florenzi arrive, Tuchel veut des patrons au mercato

Dans : PSG.

Jeudi soir, c’est Layvin Kurzawa qui a débuté dans le couloir droit de la défense parisienne face au Racing Club de Lens (1-0).

La simple absence de Marquinhos a contraint Thomas Tuchel à bricoler en plaçant Thilo Kehrer en défense centrale et Layvin Kurzawa à droite, tout en oubliant totalement Colin Dagba. La venue d’un latéral était donc urgente au PSG afin de compenser le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Comme indiqué jeudi midi, c’est Alessandro Florenzi qui va venir garnir l’effectif du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. L’international italien de 29 ans va débarquer sous la forme d’un prêt gratuit. A en croire les informations glanées ce vendredi par Gianluca Di Marzio, ce prêt sera assorti d’une option d’achat légèrement inférieure à 10 ME.

En conférence de presse après la défaite du PSG face au RC Lens jeudi soir, Thomas Tuchel a par ailleurs confirmé l’imminence de la signature d’Alessandro Florenzi dans la capitale. « Je suis très optimiste, mais c'est n'est pas encore fait. Ce n’est pas urgent, mais c’est nécessaire de recruter, c’est clair. On a perdu beaucoup de joueurs et on a prouvé que c'est nécessaire d'avoir une grande équipe, avec de la concurrence, pour être capable de gagner des matches même quand des joueurs manquent. Même si Choupo reste, on aurait perdu quatre joueurs décisifs, dont trois avec une grande personnalité (Cavani, Thiago Silva, Meunier) et un grand talent avec Tanguy Kouassi » a fait savoir l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, avant de démentir la rumeur d’une possible venue de Mattéo Guendouzi à Paris. Ces dernières heures, le nom de l’internationale espoirs français était notamment associé au PSG dans le cadre d’un éventuel échange avec Julian Draxler, dont Leonardo souhaite se séparer au plus vite.