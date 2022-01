PSG : Florentino Pérez tombe amoureux de Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La façon dont Kylian Mbappé gère sa saison, sportivement et médiatiquement, transporte totalement le boss du Real Madrid.

Véritable adorateur des superstars du football, Florentino Pérez a toujours voulu le meilleur pour son équipe. De Cristiano Ronaldo à Gareth Bale en passant par Eden Hazard, chaque joueur capable de dominer la planète a été invité à rejoindre le Real Madrid. Le prochain sur la liste n’est autre que Kylian Mbappé, qui rêve lui aussi de rejoindre la Maison Blanche. Mais l’attaquant de l’équipe de France appartient, encore pour six mois, au PSG, et il est difficile d’aller chercher un joueur des mains de ses dirigeants qataris. C’est ainsi un Kylian Mbappé qui va aller au bout de son contrat qui s’apprête à signer pour le Real Madrid cet été.

Mbappé en danger avec les supporters du PSG

Un choix délicat, car le PSG ne va donc pas récupérer le moindre centime, et les supporters parisiens risquent d’en vouloir à leur champion du monde, pour ce manque de gratitude. Un éternel débat sur les contrats dans le football, où selon le sens du vent, on peut se plaindre des transferts permanents, mais aussi des joueurs qui vont au bout de leur contrat.

Kylian Mbappé devient la nouvelle égérie d'Oakley. 😎 pic.twitter.com/HVnQAG5VY5 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 13, 2022

En tout cas, tant que la saison n’est pas finie, Kylian Mbappé a prévenu qu’il jouerait le jeu et serait à 200 % au PSG, y compris dans la confrontation face au Real Madrid. En dehors de ça, sa ligne de conduite reste ferme, et il refuse toute discussion sur son avenir, ou même toute négociation directe avec le Real Madrid alors qu’il en a le droit depuis le 1er janvier. Les polémiques, comme les récents tags à son encontre à Bondy ou la petite fille malade insultée sur le réseaux sociaux pour avoir demandé à l’ancien monégasque de rester au PSG, ne lui font pas perdre sa concentration et sa détermination. Des traits de caractère qui plaisent au plus haut point à Florentino Pérez.

Mbappé va révolutionner le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le président du Real Madrid, qui adore les leaders qui s’assument, est totalement tombé sour le charme du Français affirme Don Balon, et en parle clairement comme celui qui va remettre les Merengue au sommet de l’Europe, au niveau du sportif comme du prestige et du spectacle. Pour Pérez, Mbappé est un sportif accompli avec la tête bien faite, et les derniers temps chauds, comme son possible transfert l’été dernier, l’ont conforté dans cette idée. En tout cas, le dirigeant espagnol n’imagine pas une seule seconde ne pas compter Kylian Mbappé dans son effectif la saison prochaine, même si, à l’heure actuelle, plus grand monde ne se fait d’illusions sur l’issue de ce dossier.