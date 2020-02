PSG : Firmino out, Mbappé réclamé d'urgence à Liverpool

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2022, Kylian Mbappé fera sans aucun doute l’objet d’une offre de prolongation de la part du club francilien cet été.

Mais pour obtenir l’accord de sa star de 21 ans, le Paris SG aura fort à faire. Et pour cause, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité sur le marché des transferts dans l’optique de l’été prochain. Mais la formation de Zinedine Zidane pourrait bien ne pas être la seule sur le coup puisque Liverpool surveille la situation du natif de Paris, dans le cas où l’un de ses trois joueurs offensifs venait à s'en aller (Roberto Firmino, Mohamed Salah ou Sadio Mané). Mais chez les Reds, certaines voix s’élèvent afin de recruter Kylian Mbappé, ce qui chamboulerait forcément la ligne d’attaque de Jürgen Klopp.

Au micro de TalkSPORT, l’ancien milieu défensif de Liverpool Danny Murphy a indiqué qu’il souhaitait voir débarquer Kylian Mbappé chez les Reds afin de prendre la place, poste pour poste, d’un certain Roberto Firmino à la pointe de l’attaque. « Si Liverpool devait perdre Roberto Firmino et le remplacer par Kylian Mbappé pour le remplacer, serait-ce un trio aussi efficace ? Je ne sais pas. Mais je pense que si Mbappé jouait en attaque aux côtés de Mané et de Salah, ce trio ferait beaucoup plus peur que celui composé avec Roberto Firmino. Ce n’est que mon avis. Je ne critique pas Roberto Firmino, c’est un merveilleux joueur, mais j’adore Kylian Mbappé » a indiqué l’ancien international anglais (9 sélections), pour qui Liverpool gagnerait en qualité au sein de son effectif en allant chercher un joueur de la dimension de Kylian Mbappé. Reste que du côté de Jürgen Klopp, on ne l’entend pas de cette oreille et on ne bougera pas pour recruter l’attaquant du PSG tant qu’aucun de ses joueurs offensifs n’a quitté le navire.