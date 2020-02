PSG : Mbappé au Real, les révélations de Fred Hermel

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien passer à l’offensive lors du prochain mercato estival.

On le sait, le club de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane courtise l’avant-centre du Paris Saint-Germain depuis son explosion à l’AS Monaco, il y a plus de trois ans. Désireux de ne pas entrer en confrontation directe avec le Qatar, le Real Madrid se montre patient mais cet été, Florentino Pérez pourrait bien transmettre une proposition officielle au Paris Saint-Germain. La volonté de Leonardo est bien évidemment de conserver Kylian Mbappé mais de son côté, le joueur s’interrogera certainement lorsqu’il aura la proposition du Real Madrid entre les mains. D’autant que selon Fred Hermel, correspondant de RMC en Espagne, un nouvel échec du PSG en Ligue des Champions poussera sans aucun doute Kylian Mbappé vers la sortie.

« La mère de Kylian Mbappé a reconnu en interne qu’une signature de son fils au Real Madrid cet été était possible. Si le PSG échoue à nouveau en Ligue des Champions, tout est possible. Kylian Mbappé est un joueur qui a faim de titre. Et peut-être qu’il peut se rendre compte que pour remporter la C1 et le Ballon d’Or, il faut qu’il aille au Real Madrid » a indiqué Fred Hermel au micro de la Onda Cero. Reste maintenant à voir si le club de la Casa Blanca et le Paris Saint-Germain parviendront à trouver un accord, dans l'éventualité où des négociations soient ouvertes. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est valorisé à plus de 300 ME par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi. Une coquette somme que le Real Madrid est prêt à investir sur un talent de cette envergure…