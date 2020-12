PSG : Fini le bricolage, Chelsea offre son aide à Tuchel

Dans : PSG.

Le PSG a encore besoin d'un défenseur central cet hiver, et Thomas Tuchel voit un dossier se rouvrir comme par magie.

C’est avec une défense inédite que le PSG est allé s’imposer à Montpellier ce samedi soir, démontrant que son effectif a tout de même de la ressource quand les stars sont au repos. Néanmoins, le bricolage de Thomas Tuchel a ses limites, et plusieurs joueurs n’évoluaient pas à leur poste en défense, entre Kurzawa, Pembele, Diallo ou Kehrer. Le passage de Danilo Pereira en défense centrale étant visiblement terminé, le problème de la compensation des départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi se pose toujours. Une suggestion qui avait déjà fait son chemin l’été dernier, quand Thomas Tuchel souhaitait faire signer son compatriote Antonio Rudiger, désavoué à Chelsea.

Pour le défenseur central, la situation ne s’arrange pas, et le Daily Mail annonce que cette fois-ci, Frank Lampard ne retiendra pas son joueur l’hiver prochain. L’idée est de faire la place dans un effectif où plusieurs joueurs prennent place en tribune chaque semaine. Récemment, le sélectionneur national allemand Joachim Löw avait confirmé que Rudiger avait plusieurs options pour partir l’été dernier, mais que Chelsea avait finalement décidé de le retenir, ou du moins d’augmenter l’indemnité nécessaire pour le laisser partir. En janvier, la donne sera différente, et le PSG pourrait ainsi en profiter pour se positionner afin de récupérer l’ancien de l’AS Roma pour une somme qui ne devrait pas atteindre des sommets, sachant que Rudiger n’a plus qu’un an et demi de contrat.