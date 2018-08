PSG : Filipe Luis au PSG, les déclarations troublantes de l'Atlético Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Tandis que le nom de Filipe Luis revient de plus en plus comme étant le probable renfort défensif du Paris Saint-Germain d’ici le 31 août et la fin du mercato, le sujet a été évoqué lundi soir après les débuts de l’Atlético Madrid en Liga.

D'un côté, le gardien de but des Colchoneros a quasiment acté le départ de son coéquipier. « C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Filipe a une bonne opportunité et vous devez respecter la décision d'un joueur. Voyons ce qu'il se passe... », a confié Jan Oblak, dont le nom avait été évoqué aussi du côté du Paris SG il y a plusieurs mois. Mais si le portier madrilène a ouvert la porte à un transfert de Filipe Luis, Diego Simeone a rapidement essayé de la refermer. « Je pense que Filipe va rester avec nous pour le reste de la saison », a indiqué l’entraîneur de l’Atlético Madrid. Autrement dit, c'est encore le flou qui règne dans ce dossier, même si L'Equipe affirme que le prix Filipe Luis entre dans l'enveloppe du PSG pour ce recrutement, à savoir 15ME. Le défenseur brésilien a en effet entamé sa dernière année de contrat à Madrid et les dirigeants de l'Atlético savent qu'ils ne peuvent pas demander trop.