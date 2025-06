PSG ‍: Fermin Lopez, Luis Enrique est obsédé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avec la victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris le pouvoir sur le mercato du PSG. Il rêve de faire venir Fermin Lopez, le joker du milieu de terrain du FC Barcelone.

Ancien joueur et entraineur du FC Barcelone, Luis Enrique va retrouver Lionel Messi ce dimanche soir à l’occasion du match de la Coupe du monde des clubs. Une compétition que ne dispute pas le club catalan, non qualifié sportivement. Cela n’empêche pas l’entraineur espagnol du PSG d’avoir toujours un oeil très aiguisé sur la formation blaugrana, où il a passé ses meilleures années. Un joueur lui a tapé dans l’oeil et il s’agit de Fermin Lopez. Le milieu de terrain polyvalent de 22 ans est plutôt un joueur tourné vers l’attaque, et c’est ce lien avec les joueurs offensifs que Luis Enrique recherche et apprécie chez l’international espagnol. Ce dernier n’arrive pas encore totalement à s’imposer au sein du FC Barcelone, et l’entraineur du PSG espère en profiter pour le convaincre de rejoindre le champion d’Europe affirme le média barcelonais CarpetasFCB.

Barcola dans le deal pour Fermin Lopez ?

Paris possède un milieu de terrain de qualité, et reconnu partout en Europe comme l’un des plus performants, mais la concurrence n’est pas très élevée, en dehors de Warren Zaïre-Emery qui entre lors de chaque match. Faire venir Fermin Lopez est donc un réel objectif pour le technicien du PSG, persuadé qu’il faut étoffer et améliorer son équipe cet été. Pour le moment, comme le souligne le média catalan, le FC Barcelone n’est pas ouvert à un départ de Lopez. Néanmoins, un joueur de l’effectif parisien plait beaucoup aux dirigeants barcelonais.

Il s’agit de Bradley Barcola, qui a perdu son statut de titulaire ces derniers mois, mais envisage tout de même de continuer l’aventure au PSG pour la saison à venir. Il reste à savoir si une proposition du FC Barcelone serait à même de faire changer d’avis l’ancien lyonnais et si Paris sera vendeur pour son jeune ailier, international français qui plus est. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le pouvoir qu’a pris Luis Enrique au PSG, et si sa volonté de faire venir Fermin Lopez était avérée par des actes cet été, aucune solution ne pourrait être totalement écartée.