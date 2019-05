PSG : Favard ricane devant cette big boulette du mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Crédité d’un tout petit 2/10 par le journal L’Equipe après la défaite du Paris Saint-Germain à Montpellier mardi soir (3-2), Leandro Paredes ne parvient pas à convaincre grand monde depuis son arrivée cet été en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 47 ME. Utilisé dans un rôle de milieu relayeur, l’international argentin semble perdu et pour de nombreux observateurs, il n’a tout simplement pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Sur son compte Twitter, Gilles Favard ne s’est d’ailleurs pas gêné pour tailler celui à qui Nasser Al-Khelaïfi aurait mieux fait de préférer Moussa Sissoko au mercato…

« Alors Paredes 47 ME, bon… Moussa Sissoko, c’est moins cher que Leandro Paredes mais surtout bien meilleur ! » a lâché, un brin provocateur et non sans se moquer, le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pas tendre avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si du côté de Thomas Tuchel et de la direction francilienne, on souhaitera donner une deuxième chance à l’Argentin en le conservant au sein de l’effectif cet été. Ou si un départ, six mois seulement après son transfert très onéreux en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, sera envisagé.