PSG : Faire signer des jeunes si médiocres, la stratégie d'Al-Khelaifi attaquée !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis quelques mois, le Paris Saint-Germain tente de multiplier les signatures de ses jeunes du centre de formation, tout cela sur fond de rumeurs qui envoient ces mêmes joueurs vers les meilleurs clubs européens. Mais après la défaite de samedi 5-1 contre Arsenal, où encore une fois Thomas Tuchel a dû composer un onze de départ très jeune, des voix s'élèvent pour faire remarquer que les fameux Titis du PSG ne sont pas tous au niveau attendu, loin de là même.

Et dans Le Parisien, Eric Rabésandratana tape sans complaisance sur la tête de ceux qui ont décidé cette politique au sein du Paris SG. « Ce match a montré que les jeunes ne sont pas au niveau. Évidemment, il est toujours difficile de juger des joueurs inexpérimentés qui débutent sans être épaulés par des cadres. Mais de telles erreurs de placement et si peu d’engagement dans les duels, ce n’est pas excusable. Faire signer les joueurs du centre de formation uniquement pour ne pas qu’ils filent dans d’autres grands clubs n’a pas d’intérêt », constate l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, à qui l'on peut difficilement donner tort sur ce que l'on a vu durant ces matches de préparation. Car s'il est évident que le PSG sans ses stars n'est pas le PSG, les jeunes avaient clairement la confiance de Thomas Tuchel et certains n'ont pas du tout marqué des points, loin de là même.