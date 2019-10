PSG : Faire cette fleur à Neymar, Tuchel se pose la question

Dans : PSG.

Absent pour encore plusieurs semaines avec sa blessure à la cuisse subie au début du mois d’octobre, Neymar sera certainement de retour avec le PSG après la trêve internationale.

L’occasion d’être présent pour le sprint final de l’année 2019, avec bien évidemment le but de retrouver ses sensations et de se préparer pour 2020. Mais en ce qui concerne la cohabitation avec les autres stars de l’équipe, Neymar ne va pas retrouver le PSG exactement au même niveau où il l’avait laissé, quand il perdait pied en fin de saison dernière. D’autres joueurs sont arrivés, certains sont revenus de blessure, et la place du Brésilien dans la tactique mérite réflexion pour Thomas Tuchel, qui ne lui déroule pas le tapis rouge.

« Neymar ? Je ne sais pas si on changera le schéma pour un joueur, je ne suis pas sûr. On joue très compact, on a beaucoup d'avantages avec ce système, avec les 3 au milieu. C'est bien pour contrôler le match et les espaces. Ce n'est pas une question de Ney ou pas. Il a joué en numéro 10, en numéro 9, toutes les choses sont possibles avec lui. Il a une qualité extraordinaire, c'est pareil avec les autres. Il n'est pas question de créer une structure pour un joueur, je pense à l'équipe. Si tout le monde est là, on aura des décisions difficiles. On va voir si on est une équipe capable de penser toujours au collectif », a livré l’entraineur parisien, bien conscient que la forme actuelle de son équipe ne l’incite pas à tout bouleverser, même pour le roi Neymar.