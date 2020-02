PSG : Fair-play financier ou pas, Mbappé ne sera pas vendu

Dans : PSG.

La semaine dernière, Manchester City a été lourdement sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier avec une exclusion des coupes d’Europe pour les deux années à venir.

Il se murmure que désormais, c’est le PSG qui figure dans le viseur de l’instance européenne. Assurément, le Paris Saint-Germain devra faire très attention à ses dépenses dans les prochains mois, s’il ne veut pas s’attirer les foudres du fair-play financier, qui lui a déjà causé tant de torts par le passé. Néanmoins, UEFA ou pas, le Paris SG ne sacrifiera pas Kylian Mbappé, annonce Don Balon en ce début de semaine. En effet, le média espagnol remet une pièce dans la machine, en indiquant que le Real Madrid espère recruter l’attaquant parisien en 2021 et souhaite profiter de la situation du PSG vis-à-vis du fair-play financier pour rafler la mise.

Mais du côté de l’Emir du Qatar en personne, il est tout simplement hors de question de vendre Kylian Mbappé, dont la prolongation de contrat est l’objectif n°1 de l’été à Paris. Le PSG, qui va se délester des immenses salaires d’Edinson Cavani et de Thiago Silva à l’issue de la saison, souhaite soumettre à Kylian Mbappé une offre démentielle, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif. Mais dans les bureaux du Real Madrid, on ne semble pas s’inquiéter plus que cela de cette offre vertigineuse, Florentino Pérez étant persuadé que Kylian Mbappé refusera les avances du Paris SG afin de s’engager en faveur du Real Madrid en 2021. Reste maintenant à voir comment Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo commanderont les opérations, eux qui n’auront pas d’autres choix que de vendre Kylian Mbappé en 2021 si l’attaquant tricolore n’a pas encore prolongé son contrat. Sous peine de le voir partir libre l’été suivant, ce qui est bien évidemment impensable pour un joueur d’une telle valeur économique.