PSG ‍: Fabian Ruiz, mais c'est quoi ce joueur ‍!?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le nouveau héros du PSG après le match face à Arsenal s'appelle Fabian Ruiz qui a propulsé Paris vers la finale avec son but et son match plein. Quelle renaissance.

Au lendemain de la qualification du PSG en Ligue des Champions, les félicitations pleuvent sur les joueurs parisiens. Gigio Donnarumma, encore une fois impeccable, est de nouveau perçu comme la muraille infranchissable qui dégoute les attaquants adverses, ses parades sur les tirs d’Odegaard et de Saka étant tout bonnement exceptionnelles. Avec sa grosse activité sur le côté et son implication offensive, Achraf Hakimi a marqué les esprits. Mais celui qui symbolise peut-être le mieux ce PSG version Luis Enrique est Fabian Ruiz. Il y a un an, plus aucun supporter ou presque ne voulait le voir porter encore le maillot parisien. A l’image d’un Carlos Soler, il était beaucoup trop timoré et méconnaissable dans le jeu par rapport à ses performances avec la Roja. Champion d’Europe avec l’Espagne et très précieux dans ce sacre l'été dernier, le milieu de terrain a progressivement trouvé son rythme pour être désormais intenable et si précieux dans le jeu du Paris SG.

Son premier but en Ligue des Champions à 29 ans

🇪🇸✅ Fabian Ruiz (29) just scored the FIRST Champions League goal of his career! 💥



What a moment to get it. 🔴🔵👏 pic.twitter.com/5ZnS3nuw8j — EuroFoot (@eurofootcom) May 7, 2025

Toujours les bons choix, la bonne passe, la vision du jeu et la qualité technique, il a marqué les esprits contre Arsenal. Car en plus désormais, il marque à l’image de son ouverture du score. Le Parisien et L’Equipe ont été d’accord à 100 % pour lui donner la note de 8/10, « si en plus il se montre décisif, avec ce superbe but du gauche qui mystifie Raya (27e), on se demande ce qui va bien pouvoir l’arrêter », confie le journal francilien. A l’heure où Vitinha baisse clairement de pied dans le jeu, la résurrection de l’Espagnol fait un bien fou, et écrase totalement la concurrence qu’il y avait encore il y a quelques mois avec Warren Zaïre-Emery. Désormais, plus personne ne souffle dans les travées du Parc des Princes quand Fabian Ruiz est annoncé dans le 11 de départ, signe que l’ancien de Naples a conquis les coeurs parisiens malgré des débuts bien compliqués.