PSG : Fabian Ruiz a menti, Luis Campos quitte Naples

Malgré un nombre de recrues satisfaisant, le PSG n'a pas fini de consolider son effectif. Il faut encore un joueur par poste, notamment au milieu où Fabian Ruiz est visé. En cas d'échec, le club parisien pourrait se tourner vers Valence et Carlos Soler.

La saison 2022-2023 est peut-être celle du PSG, en tout cas il se donne les moyens d'espérer. Le projet parisien a trouvé un second souffle depuis plusieurs semaines. Nouvelle direction sportive avec Luis Campos et Christophe Galtier, prolongation de Kylian Mbappé, Messi et Neymar retrouvés. Surtout, les Parisiens se montrent inspirés au mercato en étoffant significativement un effectif déséquilibré il y a peu. A Paris, on le sait, pour atteindre le toit de l'Europe il faut une équipe capable de gagner à tout moment, avec n'importe qui et contre n'importe qui.

Luis Campos discute déjà avec le clan Soler

Renato Sanches, Nordi Mukiele, Vitinha, Hugo Ekitike ont déjà rejoint le PSG mais ce n'est pas fini. A une semaine de la fin du mercato, le PSG planche encore sur le recrutement d'un milieu. Fabian Ruiz a été ciblé en priorité mais le dossier traine. Le Napoli tient à lui et le joueur lui-même n'est pas intéressé à 100%. Le Real Madrid fait plus rêver l'international espagnol. Luis Campos a déjà trouvé une réponse à ce contretemps, Carlos Soler.

Le conseiller sportif du PSG apprécie le profil du joueur de Valence âgé de 25 ans. Soler a passé toute sa carrière dans le club valencien où il est l'un des cadres du vestiaire. Milieu central polyvalent, il avait inscrit 11 réalisations en Liga la saison passée. Selon le journaliste de Tribuna VCF Hector Gomez, Soler est « une alternative à Fabian Ruiz » pour le PSG. Luis Campos a déjà commencé à discuter avec l'entourage du joueur, même si le club parisien n'a pas encore fait d'offre à Valence pour le moment. Spécialiste du mercato, Luis Campos peut de nouveau prouver qu'il a plus d'un tour dans son sac.