PSG : Exit Navas, Paris craque pour Oblak !

Dans : PSG.

À 27 ans, Jan Oblak aurait pris la décision de quitter l'Atletico pour gagner des titres. Le PSG est sur le coup.

Considéré comme un des meilleurs gardiens du monde depuis plusieurs saisons maintenant, Jan Oblak a failli rejoindre Chelsea l'été dernier. Finalement, la fermeté des dirigeants de l'Atletico, ne voulant pas négocier en dessous de la clause libératoire du joueur (environ 120 millions d'euros) avait poussé les Blues à se tourner vers Edouard Mendy. Quelques mois plus tard, et alors que les Colchoneros sont en tête de la Liga, le Slovène n'aurait pas changé d'avis : il voudrait toujours quitter l'Espagne ! Âgé de 27 ans et à Madrid depuis 2014, le portier ambitionne de gagner plus de titres et souhaiterait rejoindre un plus gros club européen. Et selon les informations du DailyMail, si Chelsea reste intéressé, le PSG pourrait bien tenter le coup également.

Après avoir recruté Keylor Navas en provenance du Real Madrid en 2019, les dirigeants parisiens comptent faire venir un gardien d'une classe encore supérieure avec Jan Oblak. Si le Costaricien répond à toutes les attentes placées en lui, le PSG a la possibilité de frapper un grand coup en recrutant le gardien de l'Atletico, et Leonardo n'hésitera pas. Âgé de 34 ans et vainqueur de trois Ligues des Champions avec le Real, Keylor Navas pourrait terminer sa carrière en MLS. Lié avec son club jusqu'en 2023, Oblak pourrait être vendu par les dirigeants madrilènes pour récupérer des liquidités dans un contexte difficile. Même s'il est indéniable que le Slovène fait partie des tout meilleurs à son poste, on peut s'interroger sur la priorité du recrutement d'un gardien quand on connaît la qualité et l'importance dans le vestiaire que peut avoir Keylor Navas.