PSG : Exit la Tour Eiffel, un scandale couve à Paris

Chaque année, les supporters attendent les nouveaux maillots de leur club préféré avec impatience. Mais du côté du PSG, on risque de nettement déchanter en 2021.

Un petit scandale couve à Paris, et nul doute qu’il risque de faire du bruit si la théorie avancée par le média spécialisé Footy Headlines venait à se confirmer. D’après le site, Jordan va étiqueté le prochain maillot domicile du Paris Saint-Germain à la place de Nike. Jusqu’ici, tout va bien mais un détail très gênant n’a pas échappé aux supporters parisiens au moment d’observer la première fuite du maillot de la saison prochaine. En effet, Footy Headlines croit savoir que la Tour Eiffel, historiquement présente dans le logo du Paris Saint-Germain, pourrait tout simplement disparaître au profit du logo de Jordan.

Une possible révolution qui a véritablement choqué les supporters parisiens sur les réseaux sociaux. « Ce logo fait partie de notre histoire, il reprend nos valeurs, nos couleurs, et notre ville. Nous refusons de vendre notre histoire pour une question marketing. Logiquement nous rejoignons le #NoEcussonJordan » a publié le compte @TwittosSG, suivi par près de 10.000 supporters du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, de nombreuses réactions similaires ont été partagées. « Absolument d'accord je veux bien qu'on s'amuse sur l'esthétique des maillots a la limite (sauf le domicile qui doit rester dans l'ADN du club) mais en ce qui concerne l'écusson c'est un NON catégorique même sur le troisième maillot pas question » ou encore « Franchement, je suis pour l’OM mais je vous suis totalement, c’est ridicule d’instaurer des marques jusqu’à l’écusson » pouvait-on lire sur Twitter. Reste maintenant à voir si le logo du PSG sera réellement modifié ou si cette maquette n’avait qu’un but marketing. Quoi qu’il en soit, les réactions sont très vives à Paris…