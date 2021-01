PSG : Exit l'Inter, Paredes reste à Paris !

Dans : PSG.

Annoncé à l'Inter Milan, Leandro Paredes a mis un terme aux rumeurs en confirmant qu'il ne comptait pas quitter le PSG.

Arrivé dans la capitale en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg en 2019 pour 47 millions d'euros, Leandro Paredes a connu des premiers mois difficiles. Petit à petit, le milieu de terrain a gagné sa place dans l'entrejeu parisien. Un statut de titulaire qui s'est accentué depuis l'arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. Pourtant, le nom de l'Argentin est revenu avec insistance ces dernières semaines pour un éventuel départ du côté de l'Inter Milan. La presse italienne évoquait notamment un potentiel échange avec Christian Eriksen, en manque de temps de jeu avec les Nerazzurri. Présent en conférence de presse ce jeudi, Paredes est revenu sur de nombreux sujets comme l'arrivée du nouvel entraîneur ou encore l'intérêt du PSG pour Lionel Messi. Mais d'un point de vue personnel, l'ancien joueur de la Roma a surtout balayé les rumeurs de départ.

« Je sais qu'on a beaucoup parlé de moi, mais je vais rester ici. Je suis très heureux, très content d'être là. Je profite d'être dans ce club, avec mes coéquipiers et l'entraîneur. Je suis très heureux et je vais rester encore plusieurs années à Paris » a déclaré le joueur de 26 ans. La volonté du joueur est donc claire, bien que Leonardo semblait favorable à la vente du milieu de terrain dans le but d'améliorer les finances parisiennes. Le cas Leandro Paredes serait même le motif du premier désaccord entre le directeur sportif du PSG et Mauricio Pochettino, qui veut lui absolument conserver son joueur. Lié avec Paris jusqu'en 2023, Leandro Paredes compte bien profiter de l'arrivée du nouveau coach pour s'imposer définitivement comme un cadre du vestiaire.