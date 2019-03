PSG : « Evra, va te faire enc... », le clan Marquinhos n’a pas aimé la vidéo

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Dominé tout au long de la double confrontation, Manchester United est parvenu à éliminer le Paris Saint-Germain (0-2, 1-3) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Un scénario ahurissant auquel personne ne s’attendait, pas même les supporters des Red Devils qui ont explosé de joie au coup de sifflet final mercredi. Y compris dans la tribune présidentielle du Parc des Princes. Si Eric Cantona a attendu de retrouver Sir Alex Ferguson et le manager Ole Gunnar Solskjaer pour fêter la qualification, Patrice Evra n’a pas eu cette classe. L’ancien latéral gauche mancunien a filmé sa célébration au milieu de Parisiens dépités, avant de publier les images sur les réseaux sociaux.

« Ici c’est Manchester ! », s’est moqué le Français, reprenant le slogan des supporters du PSG, en compagnie de son ami Paul Pogba. Forcément, cette publication a provoqué beaucoup de réaction chez les Parisiens. A l’image du frère de Marquinhos. « Ici c'est Paris et ça le sera toujours !! Va te faire enc... », a répondu le membre du clan brésilien. Et ce n'est sans doute pas le message le plus vulgaire adressé à Evra.