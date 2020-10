PSG : Evra est cash, Paris préfère Cavani à Mbappé

Dans : PSG.

Samedi après-midi, Edinson Cavani a effectué ses grands débuts sous le maillot de Manchester United à l’occasion du choc contre Chelsea (0-0).

Lancé dans le grand bain de la Premier League à l’heure de jeu, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’est procuré deux occasions, sans pour autant parvenir à inscrire le but de la victoire en faveur des Red Devils. Mais de toute évidence, les grands débuts d’Edinson Cavani à Manchester United sont plutôt encourageants. Et selon Patrice Evra, interrogé au sujet de l’international uruguayen au micro de Sky Sports, il est clair que le Paris SG peut regretter d’avoir laissé filer un tel joueur. D’autant que pour l’ex-capitaine de l’Equipe de France, les supporters du PSG préfèrent nettement « El Matador » à Kylian Mbappé ou à Neymar…

« Regardez la première occasion, c’est un buteur. Si vous demandez à un vrai fan du PSG, quel est son joueur préféré ? Ils diront Cavani, ils ne diront pas Mbappé ou Neymar. Il a eu 2 occasions en 20 minutes. C’est ce qu’on attend d’un buteur » a jugé Patrice Evra, persuadé que les supporters du Paris Saint-Germain auraient préféré conserver Edinson Cavani dans leur effectif, plutôt que de compter Neymar et Kylian Mbappé dans leurs rangs. Un constat qui ne sera sans doute pas partagé par tous les supporters parisiens. De plus, il n’aura échappé à personne que Patrice Evra est sans doute la dernière personne légitime pour parler au nom des supporters du PSG au vu des différents entre l’ex-défenseur de Manchester United et le club francilien ces dernières années. On se souvient notamment du chambrage colossal de Patrice Evra au Parc des Princes après la victoire 3-1 des Red Devils en Ligue des Champions…