PSG : Cavani revient au Parc, Mbappé lui souhaite de perdre

Mardi, le Paris Saint-Germain retrouvera Edinson Cavani à l’occasion du match de Ligue des Champions face à Manchester United au Parc des Princes.

Encore un peu juste physiquement, l’international uruguayen ne devrait pas débuter la rencontre. En revanche, il y a fort à parier que le Matador de 33 ans entrera en cours de match, et retrouvera ainsi ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Et si certains joueurs parisiens ne manqueront pas de saluer le meilleur buteur de l’histoire du club, certains ont très mal vécu le départ d’Edinson Cavani dès le 30 juin, avant même le Final 8 de la Ligue des Champions. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, lequel n’a pas manqué de rappeler à TF1 que Cavani ne faisait plus partie de l’effectif parisien et qu’en ce sens, il n’aurait absolument aucune pitié mardi.

« Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur, mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui, et on va essayer de les battre » a ainsi expliqué Kylian Mbappé. De son côté, Edinson Cavani s’est dit très excité à l’idée de revenir au Parc des Princes. « Je vais vivre un moment exceptionnel, que personne n'imaginait. Ça va être un moment incroyable, une belle émotion. J'avais beaucoup de possibilités (au mercato). J'étais excité à l'idée de jouer en Premier League, et encore plus à United ». Reste maintenant à voir comment se dérouleront les premiers pas d’Edinson Cavani à Manchester United à l’occasion de ce choc de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Un premier gros défi pour les hommes de Thomas Tuchel en ce début de saison, cinq jours après une victoire convaincante à Nîmes (4-0) malgré une cascade d’absents.