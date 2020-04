PSG : Etre un génie comme Neymar, c'est dur pour lui

Dans : PSG.

Régulièrement critiqué depuis sa signature au PSG en juillet 2017, Neymar a toutefois de grands défenseurs, notamment au Brésil.

Rai fait partie de ceux-ci. Capitaine emblématique de l’histoire du Paris Saint-Germain, le Brésilien est intimement convaincu que l’histoire de Neymar dans la capitale française est loin d’être terminée. Pour l’homme aux 72 buts sous le maillot du PSG, il est absolument évident que Neymar est l’un des meilleurs joueurs de la planète, et que son talent peut permettre à Paris de remporter la Ligue des Champions dans les prochaines années. Surtout, Rai estime que Neymar est arrivé à l’âge de la maturité, et que le PSG en profitera dans les prochains mois.

« Je l’admire beaucoup. Paris a la chance de posséder un génie du jeu. Il l’a démontré maintes fois, encore récemment contre Dortmund. Il a les moyens de mener le club jusqu’au bout de ses ambitions. Ce n’est pas évident d’être Neymar, c’est un phénomène dont chaque geste est scruté dans le monde entier, ce n’est pas facile pour lui. Mais il est en train de construire son histoire avec Paris et je suis certain qu’elle sera très belle. La qualification face à Dortmund n’est qu’un chapitre. Par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain, toute la volonté qu’il a en lui pour faire gagner le PSG » a indiqué à FF la légende du Paris Saint-Germain, intimement persuadée que Neymar est l’homme qui va mener le club francilien au sommet. Et pourquoi pas dès cette année en Ligue des Champions, à condition bien-sûr que la compétition puisse reprendre après la crise du coronavirus qui touche actuellement tous les pays d’Europe, principalement la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie.