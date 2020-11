PSG : Et si Kean effaçait Cavani de l'histoire du Paris SG ?

Dans : PSG.

Prêté par Everton au PSG cet été, Moise Kean réalise des débuts prometteurs sous le maillot parisien avec déjà cinq buts au compteur.

Auteur d’un doublé contre Nîmes, l’attaquant italien avait remis ça en Ligue des Champions à Istanbul. Ce samedi soir, c’est face au Stade Rennais que Moise Kean a fait trembler les filets, confirmant son excellente forme du moment. Assurément, le Paris Saint-Germain s’est offert plus qu’une simple doublure à Mauro Icardi en allant chercher ce grand talent de 20 ans. Et s’il n’est que prêté par Everton, Moise Kean fait déjà office de chouchou auprès d’une grande partie du public parisien. Sur l’antenne de France Bleu Paris, l’ancien capitaine francilien Eric Rabesandratana a couvert le joueur formé à la Juventus Turin de louanges.

« Moise Kean, c'est vraiment la bonne pioche, même si je n'ai pas envie de parler trop vite pour le griller. Mais j'aime vraiment bien sa mentalité. Il a le sens et le gout de l'effort, il a le sens du collectif. C'est plutôt positif. Il propose des solutions tout le temps à ses partenaires par sa recherche de passe, par ses déplacements. Il est vraiment intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. A la perte du ballon, il se met tout de suite à défendre. Il me rappelle un peu Edinson Cavani dans la mentalité et l'effort. Je lui souhaite de marquer autant de buts. Je pense qu'il est dans le vrai. On va scruter les prochains matches pour voir s'il conserve cette régularité, ce qui est le plus important au haut niveau. Kean va installer une concurrence naturelle avec Mauro Icardi, qui va devoir faire des efforts. C'est bien pour l'équipe. Malheureusement, on n'a pas d'option pour l'acheter au terme du prêt » a toutefois regretté Eric Rabesandratana, qui a lu comme tout le monde que Carlo Ancelotti souhaitait récupérer Moise Kean à Everton à l’issue de son prêt au Paris Saint-Germain.