PSG : La hype Moise Kean est dangereuse à Paris

Prêté par Everton au PSG afin d’être la doublure de Mauro Icardi cette saison, Moise Kean a réalisé des débuts prometteurs dans la capitale.

Auteur d’un doublé face à Nîmes en Ligue 1, l’attaquant italien de 20 ans a remis ça en Ligue des Champions sur la pelouse d’Istanbul Basaksehir (2-0). Moins en vue sur la pelouse de Nantes samedi soir, l’ex-prodige de la Juventus Turin peut-il sérieusement menacer Mauro Icardi dans les mois à venir, et chiper la place de titulaire acquise la saison dernière par l’Argentin, actuellement blessé ? Pour certains observateurs, la question se pose déjà. Et s’il est aussi conquis par les débuts de Moise Kean, Frank Leboeuf se veut toutefois prudent. Car pour l’ancien consultant de RMC, il est trop tôt pour s’enflammer au sujet d’un joueur encore perfectible et irrégulier.

« Il va avoir plus de temps de jeu que prévu avec les blessures, Icardi qui a du mal à montrer son talent entre ses blessures et ses mauvaises performances. L’intégration de Kean a été assez rapide, il est plein de confiance, il a le potentiel qu’il faut avec une grande polyvalence, ça aide. Après, il a 20 ans, un âge qui pourrait lui donner le bénéfice du doute mais l’année dernière à Everton n’a pas été aussi performante que l’on aurait pu le penser. Il y a beaucoup d’interrogations mais pour l’instant tout va bien » a jugé le champion du monde 1998, interrogé par Téléfoot. Reste que Moise Kean s’est imposé en quelques semaines comme un joueur fiable au PSG, et dont le physique tient le coup. Ce qui a son importance, à l’heure où de nombreux joueurs parisiens se blessent ou tirent la langue. Des attributs qui lui permettront de débuter sur la pelouse de Leipzig mercredi soir lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Et de briller ? Cela n’est pas à exclure au vue de la faiblesse défensive des Allemands depuis quelques matchs…