PSG et OM, accord total pour Greenwood

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon la presse espagnole, le PSG pourrait proposer 75 millions d’euros à l’OM pour le transfert de Mason Greenwood l’été prochain. Une information fermement démentie à Paris et à Marseille qui sont au moins d'accord sur ce point.

Après avoir lâché 70 millions d’euros pour faire venir Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, le Paris Saint-Germain est-il prêt à casser de nouveau sa tirelire pour un joueur offensif ? Peut-être, mais l’heureux élu ne devrait en tout cas pas être Mason Greenwood. La presse espagnole s’est pourtant emballée en début de semaine, évoquant un réel intérêt de la part du PSG pour le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille. Une offre à hauteur de 75 millions d’euros a même été évoquée de la part du club parisien afin de recruter l’attaquant anglais, qui brille avec Marseille cette saison.

Une information démentie sur les réseaux sociaux par des comptes proches de l’OM et du PSG. La Minute OM, généralement bien informé sur le mercato olympien, a tenu à rassurer tout le monde, affirmant qu’il « ne faut pas croire tout ce qu’il se dit ». De quoi soulager les supporters marseillais, qui auraient de toute évidence très mal vécu un départ de leur joueur offensif majeur vers l’ennemi parisien. De son côté, l’insider Djamel, très fiable sur l’actualité du Paris Saint-Germain, a lui aussi démenti l’information selon laquelle l’actuel leader de la Ligue 1 serait sur les rangs pour s’attacher les services de Mason Greenwood.

S’il est évident que l’attaquant anglais est suivi par de nombreux gros clubs au vu de ses performances avec l’OM cette saison, il est donc faux de dire que le PSG est passé à l’attaque pour le recruter. Il faudra de tout de façon se montrer très convaincant pour faire céder Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels n’ont absolument pas l’intention d’amputer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi des meilleurs joueurs dans l’optique de la saison prochaine, avec une possible participation en Ligue des Champions. Dans le dossier Mason Greenwood, il est également crucial de rappeler que 50% de la future vente du joueur ira directement dans les caisses de Manchester United. Un argument de plus pour l’OM afin d’exiger un transfert colossal.