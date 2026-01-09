om benatia dit oui a himad abdelli a une condition iconsport 247286 0311 385745

OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent

OM09 janv. , 10:00
parEric Bethsy
0
En concurrence avec Lyon, Marseille s’est arraché pour convaincre le milieu d’Angers Himad Abdelli. Mais les dirigeants marseillais ont-ils pris la bonne décision ? Leur choix ne fait pas l’unanimité.
L’Olympique de Marseille tient peut-être sa première recrue de l’hiver. Malgré la présence de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier, le vice-champion de France a convaincu Himad Abdelli. Le milieu en fin de contrat à Angers a trouvé un accord avec le club phocéen. Connu pour sa finesse technique, l’international algérien peut devenir le numéro 10 tant attendu par l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi. Mais de son côté, Walid Acherchour s’interroge sur la pertinence de choix.
« J'ai toujours été fan du joueur à Angers, a d’abord confié le chroniqueur de RMC. Mais avec tout le respect que j'ai pour Angers, la pression est très différente à Marseille. Je ne suis pas surpris qu'Abdelli opte pour Marseille parce qu'il est supporter de Marseille depuis petit, il a vraiment ce club dans le coeur. Mais comment tu vas utiliser Abdelli ? Il y a un Abdelli numéro 10 avec Angers, il y a eu un Abdelli en double pivot avec Belkebla un peu plus bas. »

Le mauvais profil ?

« Normalement, dans cet effectif, c'est un joueur qui t'ajoute de la qualité technique. Mais je l’ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli, a prévenu Walid Acherchour. Et puis Abdelli à Marseille, c’est plus un joueur de rotation capable d’apporter dans une saison très longue, sur 20 à 25 matchs, mais ce n’est pas sur Abdelli que tu construis ton équipe. Je ne pense pas que le board marseillais l'achète pour ça. C'est peut-être de l'ajustement par rapport à un possible départ. » Beaucoup plus enthousiaste, Marseille tente de le faire signer jusqu’en 2031.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0228
OL

9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

ICONSPORT_272416_0020
OM

OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

ICONSPORT_278112_0031
Paris FC

Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)

ICONSPORT_281577_0059
PSG

PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Fil Info

09 janv. , 13:20
9 ME et l’OL tient le nouveau Morton
09 janv. , 13:00
OM : La Roma craque pour Robinio Vaz
09 janv. , 12:50
Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)
09 janv. , 12:40
PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier
09 janv. , 12:20
Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL
09 janv. , 12:00
OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer
09 janv. , 11:40
Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde
09 janv. , 11:20
L'OM le voulait, Lille met le paquet
09 janv. , 11:00
PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Il lui choppe le pied gauche... je viens de revoir les deux actions justement pour comparer avec fofana...cest encore moins évident avec fofana que hier soir ... donc oui ferme la dans pareille situation ou va t'acheter des lunettes et un cerveau aussi au passage

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Cest rouge... je dirais pas l'inverse essaye avec un autre

OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

Ton avis , tu vas aller le donner à Longoria et tu me donnera sa ( piquante) réponse stp... On vire pas un joueur au bout de 6 mois? C'est nouveau ça ? Si le joueur glande rien à l'entraînement par exemple, tu le payes à rien foutre pendant ses 4 ans de contrat ?

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

C'est contre Lyon qu'ils jouent jamais à fond

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Tout le monde simule des penaltys, surtout dans les matchs à enjeu, même les plus grands joueurs en ont simulé, et pour ta gouverne je crois pas qu'il y a eu simulation hier. Tu as pas du jouer longtemps au foot toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading