OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent

En concurrence avec Lyon, Marseille s’est arraché pour convaincre le milieu d’Angers Himad Abdelli. Mais les dirigeants marseillais ont-ils pris la bonne décision ? Leur choix ne fait pas l’unanimité.

L’Olympique de Marseille tient peut-être sa première recrue de l’hiver. Malgré la présence de l’Olympique Lyonnais sur ce dossier, le vice-champion de France a convaincu Himad Abdelli. Le milieu en fin de contrat à Angers a trouvé un accord avec le club phocéen. Connu pour sa finesse technique, l’international algérien peut devenir le numéro 10 tant attendu par l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi. Mais de son côté, Walid Acherchour s’interroge sur la pertinence de choix.

« J'ai toujours été fan du joueur à Angers, a d’abord confié le chroniqueur de RMC. Mais avec tout le respect que j'ai pour Angers, la pression est très différente à Marseille. Je ne suis pas surpris qu'Abdelli opte pour Marseille parce qu'il est supporter de Marseille depuis petit, il a vraiment ce club dans le coeur. Mais comment tu vas utiliser Abdelli ? Il y a un Abdelli numéro 10 avec Angers, il y a eu un Abdelli en double pivot avec Belkebla un peu plus bas. »

Le mauvais profil ?

« Normalement, dans cet effectif, c'est un joueur qui t'ajoute de la qualité technique. Mais je l’ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli, a prévenu Walid Acherchour. Et puis Abdelli à Marseille, c’est plus un joueur de rotation capable d’apporter dans une saison très longue, sur 20 à 25 matchs, mais ce n’est pas sur Abdelli que tu construis ton équipe. Je ne pense pas que le board marseillais l'achète pour ça. C'est peut-être de l'ajustement par rapport à un possible départ. » Beaucoup plus enthousiaste, Marseille tente de le faire signer jusqu’en 2031.