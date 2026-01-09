ICONSPORT_281585_0087
Antoine Semenyo

Officiel : Antoine Semenyo signe à Manchester City

Premier League09 janv. , 10:08
parQuentin Mallet
0
Annoncé proche de signer à Manchester City, Antoine Semenyo (26 ans) vient d'être officialisé comme nouveau joueur des Skyblues par les médias du club.
C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Antoine Semenyo quitte Bournemouth pour s'engager à Manchester City. Visiblement désireux de renforcer leur secteur offensif, les dirigeants cityzens avaient fait du Ghanéen une cible de choix. Courtisé par tous les cadors de Premier League grâce à son excellent début de saison (10 buts, 3 passes décisives), il a finalement fait le choix de passer sous les ordres de Pep Guardiola.
A en croire le communiqué du club à son égard, Antoine Semenyo a signé un contrat de 5 ans et demi. Il est ainsi lié à Manchester City jusqu'en juin 2031. Le montant du transfert est de l'ordre de 75 millions d'euros.
0
