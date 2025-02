Greenwood, l'OM victime d'une terrible trahison ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur attaquant de l’OM cette saison, Mason Greenwood est comme un poisson dans l’eau à Marseille. Mais le PSG pourrait venir gâcher l’idylle entre le buteur anglais et le club phocéen selon la presse espagnole.

Buteur sur penalty contre Saint-Etienne samedi, Mason Greenwood a inscrit son 14e but en Ligue 1, le 15e toutes compétitions confondues. Un total qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ousmane Dembélé et surtout un joueur fondamental pour Roberto De Zerbi. L’été dernier, l’OM a pris un énorme risque en misant 25 millions d’euros sur l’attaquant anglais de 23 ans, englué dans de grosses polémiques en raison de sa vie conjugale. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ne doivent pas regretter d’avoir fait venir le natif de Bradford, exemplaire dans son comportement et facteur X de l’équipe en attaque.

Les bonnes performances de Mason Greenwood ont toutefois tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens et s’il est acté que l’ailier d’1m81 ne reviendra pas en Premier League, d’autres cadors s’intéressent à lui. C’est notamment le cas… du Paris Saint-Germain. Si l’on se fie aux informations du site espagnol Fichajes, le club de la capitale est très intéressé par le profil de Mason Greenwood, dont les qualités ne laissent pas insensibles Luis Enrique. Le média évoque une possible offre à hauteur de 75 millions d’euros l’été prochain de la part du PSG pour convaincre l’OM de lui vendre son meilleur joueur.

Le PSG prêt à lâcher 75 ME pour Greenwood ?

Une offre qui pourrait faire mouche, et cela même si Marseille devra reverser 50% de la future vente de Mason Greenwood à Manchester United. On imagine néanmoins que dans la réalité, les négociations seront bien plus âpres et que Marseille ne laissera pas si facilement filer sa star chez le rival parisien. La position du joueur n’est quant à elle pas connue, lui qui s’est récemment dit très reconnaissant envers l’OM dans une interview accordée à Téléfoot. En cas de qualification en Ligue des Champions, on imagine que Marseille aura de solides arguments pour convaincre le joueur de rester, même si le PSG pourrait de toute évidence lui proposer un salaire encore plus attractif que celui, déjà important, qu’il perçoit en Provence.