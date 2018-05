PSG : Et maintenant, Rabiot refuse de voir Tuchel à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Equipe de France, Mondial 2018.

Après avoir refusé de faire partie des suppléants de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot fait aussi la tête au Paris Saint-Germain...

Alors qu'il disposait encore d'une infime chance de faire partie des 23 joueurs français sélectionnés pour le Mondial russe, si l'un des cinq milieux choisis par Didier Deschamps venait à se blesser durant la préparation, Adrien Rabiot a enterré son dernier espoir en refusant d'être dans la liste des suppléants, comme cela était le cas. En faisant ce choix, le joueur de 23 ans s'est fermé la porte des Bleus pour un petit moment. Extrêmement choqué et déçu de ne pas avoir été sélectionné, le titi parisien « ne souhaite plus entendre parler de DD », malgré le fait que ses coéquipiers du PSG lui ont demandé de revenir en arrière. Pire encore, Rabiot ne veut désormais plus entendre parler du Paris Saint-Germain jusqu'au mois de juillet, alors qu'il devait initialement rencontrer Thomas Tuchel avant de partir en vacances...

« Rabiot devait voir Tuchel lundi, mais le RDV a été décalé à la fin de semaine. Mais alors qu’il devait s’entretenir avec le nouvel entraîneur, le joueur ne compte maintenant se rendre disponible que le 2 juillet, date de la reprise de l’entraînement prévue par le PSG. Depuis l'événement d'hier, il ne veut plus penser au foot avant la reprise... », explique Paris United, qui avoue donc que Rabiot a mal vécu le fait que son club formateur ne lui ait pas accordé plus de soutien dans cette dure épreuve. Un début de divorce qui pourrait avoir des répercussions, surtout que Rabiot fait traîner sa prolongation depuis des mois, alors qu'il arrivera en fin de contrat en 2019.