PSG : Et maintenant, c’est à Rabiot de supplier le Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

De retour à l’entraînement avec le groupe professionnel, Adrien Rabiot se dirige toujours vers un départ en fin de contrat l’été prochain. Au FC Barcelone ? Rien n’est moins sûr.

Alors que le club catalan pensait l’opération finalisée, la situation a bien changé ces dernières semaines. Le Barça, pourtant d’accord avec le milieu du Paris Saint-Germain sur tous les points, devient de plus en plus pessimiste sur ce dossier. Et pour cause, les deux parties n’ont plus aucun contact depuis plusieurs jours, révèle Mundo Deportivo. L’international tricolore reste silencieux, probablement en raison des récents décès de sa grand-mère et de son père.

En tout cas, ce silence a refroidi le Barça qui n’a plus besoin de lui courir après. Le leader de Liga a en effet assuré ses arrières avec la signature de Frenkie de Jong pour l’été prochain. La venue de Rabiot, qui représentait davantage une opportunité, n’est donc plus une priorité pour les Blaugrana. C’est pourquoi nos confrères affirment que le Parisien devra cravacher pour récupérer les faveurs du Barça, à supposer que l’arrivée du Néerlandais n’ait pas changé ses plans...