PSG : Et en plus Draxler fixe ses conditions à Paris

Le PSG veut se séparer de Julian Draxler. Cependant, les exigences élevées de l’Allemand compliquent sérieusement les plans du directeur sportif parisien Leonardo.

Le PSG doit vendre. Il faut équilibrer les comptes et récupérer 60 ME en un mois, malgré le très bon parcours européen du club la saison dernière qui lui a rapporté environ 130 ME. Plusieurs départs sont attendus et Julian Draxler ne devrait pas y échapper. L’élément offensif arrivé en 2017 de Wolfsburg (36 ME) ne rentre plus dans les plans de son entraîneur et compatriote Thomas Tuchel. L’international allemand (53 sélections, 6 buts) se contente des miettes laissées par les stars parisiennes, en témoignent ses 22 apparitions la saison dernière, dont 12 titularisations. Leonardo doit lui trouver une porte de sortie mais fait face aux fortes exigences du joueur sous contrat jusqu’en juin 2021.

Selon L’Équipe, Julian Draxler ne souhaite pas rallier son pays où le Hertha Berlin s’était positionné en début d’année civile. Il veut s’engager dans un club au projet sportif intéressant, qui lui permettrait également d’avoir un salaire conséquent. Ainsi, les avances de certains clubs anglais hors du top 6 ne l’ont pas convaincu. Le champion du monde 2014 n’accepterait d’anticiper sa fin d’aventure au PSG que pour rejoindre un cador de Premier League. Cependant, un Julian Draxler en manque de rythme et dont la valeur marchande est estimée à 24 ME par le site Transfermarkt intéresserait-il les gros poissons anglais ? La tâche s’annonce ardue pour le PSG et Leonardo.