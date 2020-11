PSG : Eriksen s’éloigne et prépare une énorme trahison

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre d’un échange avec l’Argentin Leandro Paredes, Christian Eriksen semble s’éloigner de la capitale française. Le milieu de l’Inter Milan se dirige plutôt vers un retour en Angleterre.

Depuis sa signature en janvier 2019, Leandro Paredes n’a jamais fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le milieu de terrain, recruté pour 47 millions d’euros, à un moment où le club francilien cherchait un profil plus défensif, a mis du temps à s’adapter à son nouvel environnement.

Puis l’international argentin a montré son agressivité et sa capacité à casser les lignes adverses par sa qualité de passe, des atouts insuffisants pour gagner une place de titulaire. Résultat, malgré le soutien de Neymar qui adore sa mentalité, Paredes est régulièrement annoncé sur le départ. Des rumeurs l’incluent depuis cet été dans un échange avec Christian Eriksen, en échec à l’Inter Milan qui cherche à s’en débarrasser. Mais si l’on en croit le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain n’est plus le mieux placé pour accueillir le Danois.

Eriksen vers Arsenal ?

L’indésirable d’Antonio Conte serait plus proche d’un retour en Angleterre où l’on parle d’un intérêt de Manchester United, de Chelsea et surtout d’Arsenal, prêt à inclure le milieu suisse Granit Xhaka dans la transaction. Malgré sa préférence pour le Français des Blues N’Golo Kanté, le coach milanais aurait validé cette solution. Tout comme Eriksen qui ne voit visiblement pas d’inconvénient à porter le maillot des Gunners, lui l’ancien joueur du voisin et rival londonien Tottenham…