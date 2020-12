PSG : Eriksen offert sur un plateau, le joker idéal ?

Dans : PSG.

Un meneur de jeu de talent à prix abordable cet hiver, Leonardo pense de plus en plus sérieusement à Christian Eriksen.

Cela arrive malheureusement régulièrement au Paris SG, Neymar prend beaucoup de coups sur une saison et manque des matchs. Le Brésilien laisse alors une équipe orpheline de son talent, surtout quand, comme c’est le cas actuellement, des joueurs comme Angel Di Maria ou Pablo Sarabia ne répondent plus présent pour dynamiter l’attaque. Résultat, Kylian Mbappé tente de prendre les choses en mains à tous les niveaux, mais cela ne donne pas toujours le résultat escompté. L’idée de recruter un meneur de jeu capable d’être un joker intéressant pour distribuer le ballon en l’absence de Neymar fait donc son chemin, surtout qu’une situation intéressante se présente en vue de cet hiver. En effet, Christian Eriksen n’a pas réussi à trouver sa place à l’Inter Milan, qui cherche à le revendre à tout prix souligne le Corriere dello Sport.

Mais ce n’est pas facile, car le Danois a disparu des radars et semble loin du niveau qui en avait fait le métronome de Tottenham pendant plusieurs saisons. Manchester United et Arsenal sont intéressés par Eriksen, mais ne comptent pas faire de folies pour le faire revenir en Premier League. Le PSG pourrait ainsi faire l’affaire, même si Leonardo a d’ores et déjà écarté à maintes reprises tout échange avec Leandro Paredes. En revanche, récupérer Eriksen à la fin du mois de janvier quand l’Inter ne pourra pas vraiment faire la fine bouche est une possibilité étudiée par le DS parisien, qui est persuadé que le milieu de terrain va aussi faire le forcing pour changer d’air plutôt que de passer une saison entière sur le banc de touche.