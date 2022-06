PSG : Eric Carrière ne supporte plus Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à la chaîne BFM TV, Kylian Mbappé a expliqué sa volonté de réagir sur des sujets extra-sportifs. Une sortie agaçante pour Eric Carrière qui a de nouveau critiqué l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Lorsque Kylian Mbappé prend la parole, ce n’est pas forcément pour parler du ballon rond. L’attaquant du Paris Saint-Germain sort parfois du silence sur des sujets importants de la société, sans hésiter à donner son avis. « Je n'ai pas envie de me contenter de jouer au football et de rentrer chez moi, a expliqué le Français sur la chaîne BFM TV. Je suis un homme de cette société comme tout le monde. Je pense que tout le monde donne son avis, c'est juste que ma voix porte un peu plus. J'essaye d'agir en fonction de mes valeurs et de mes principes. »

Quelle différence entre l'interview de Zidane dans @lequipe et celle-ci. Deux visions : une que je préfère de loin. L'autre est inquiétante. https://t.co/gUGzDuIVwM — Eric Carrière (@carriere_eric) June 24, 2022

« Ça peut faire avancer les choses, ça peut faire bouger les lignes et ça permet aussi de laisser une trace autre que le football. C'est laisser une trace en tant qu'homme parce que ma carrière de footballeur va bien s'arrêter un jour, a poursuivi Kylian Mbappé. C'est pour montrer que malgré le fait qu'on doive rester concentrés dans notre métier, on n'est pas enfermés dans notre bulle et on sait ce qui se passe dans notre société. (...) Je suis un peu la voix des gens qu'on n'entend pas. » C’est peut-être cette dernière phrase en particulier qui a fait bondir Eric Carrière.

La vision « inquiétante » de Mbappé

L’ancien consultant de Canal+, notamment refroidi par le comportement de Kylian Mbappé sur le terrain, a de nouveau critiqué le manque d’humilité du Parisien après cette sortie médiatique. « Quelle différence entre l'interview de Zinedine Zidane dans L'Equipe et celle-ci. Deux visions : une que je préfère de loin. L'autre est inquiétante, a lâché Eric Carrière, avant de s’expliquer en réponse à un internaute. Donner son avis oui, comme tout le monde peut le faire. Souhaiter influencer (laisser une trace) publiquement, c'est faire de la politique… » S’il admire le joueur, Eric Carrière n’est pas du tout fan de Kylian Mbappé en tant qu’homme.