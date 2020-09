PSG : Entre le Qatar et les Titis c'est la crise, Mbe Soh s'en va

Dans : PSG.

Barré par la concurrence au PSG, Loïc Mbe Soh a décidé de quitter son club formateur. Le défenseur a tapé dans l’œil de Nottingham Forest, le club entraîné par Sabri Lamouchi.

Il est de plus en plus difficile pour un Titi parisien de s’imposer au PSG. Presnel Kimpembe en est l’exception. Les autres ont pris la porte de sortie. C’est le cas cet été d’Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi, bien que ce dernier ait eu du temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel. Un énième jeune parisien s’apprête à faire ses valises, Loïc Mbe Soh (19). Le Parisien affirme que l’international français U20 est ciblé par Nottingham Forest, club de Championship entrainé par Sabri Lamouchi et qui compte dans ses rangs l’ancien Marseillais Brice Samba. La formation d’Outre-Manche a pris contact avec le club parisien à propos d’un éventuel transfert.

Le PSG devrait entamer les discussions à ce sujet même s’il souhaitait prolonger son jeune joueur, sous contrat pendant encore une saison. Cependant, les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente. L’intention du club parisien était claire, conserver Mbe Soh pour le faire progresser via des opérations de prêt (Caen et Le Havre étaient intéressés, tout comme les Girondins de Bordeaux). En deux saisons, le défenseur central n’a joué que trois rencontres de Ligue 1, dont une lors du dernier exercice (contre Reims, défaite 0-2 au Parc des Princes). Un triste rendement pour le défenseur, qui va aller chercher du temps de jeu ailleurs. La balle est dans le camp du PSG.