PSG : « Ennuyeux » , Paris ne fait plus peur à ses adversaires

Toujours privé de Neymar et Marquinhos notamment, le PSG se déplace dimanche soir sur la pelouse du leader Lillois.

Malgré une qualification pour les huitième de finale de la Ligue des Champions obtenue dans la douleur, le PSG vit une saison en dents de scie. En difficulté en Ligue 1, les Parisiens ont été battus par les gros clubs qu'ils ont affrontés : Monaco, Marseille et Lyon. Dimanche soir face à Lille, solide leader en pleine confiance, Thomas Tuchel devra une nouvelle fois composer avec une liste d'absents impressionnante : Neymar, Marquinhos, Icardi, Danilo, Bernat entre autres. Si les résultats des champions de France en titre sont pointés du doigt, c'est surtout le jeu proposé par l'équipe qui est la cible de nombreuses critiques depuis le début de la saison. Si le PSG a battu Lorient lors de la dernière journée, le contenu était loin d'être convaincant. Dans une interview accordée au Parisien, Olivier Rouyer, consultant chez l'Equipe, a fustigé l'équipe parisienne.

« Je m’ennuie terriblement en la regardant. La première période contre Lorient était catastrophique. Le PSG manque de peps, de classe, d’entreprises individuelles réussies, d’un esprit plus joueur. C’est à onze contre dix que la différence s’est faite. C’est une équipe qui suscite une grosse attente et donc provoque une grosse déception. Tuchel met une composition différente à chaque match. Sans doute à cause des blessures, des suspensions ou des méformes mais sur la durée, il a du mal à trouver un système et à le travailler. Comme il n’y a plus d’équilibre, les adversaires ont compris que le PSG fait moins peur » a déclaré le consultant. Dans un match contre une équipe que l'on peut désormais considérer comme un concurrent direct pour le PSG, la prestation des Parisiens sera scrutée. Sans Neymar, Thomas Tuchel comptera énormément sur Kylian Mbappé mais également sur Ángel Di María, qui devrait être titulaire.