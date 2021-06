PSG : Encore marquer l'histoire, Mbappé annonce la couleur

Dans : PSG.

Kylian Mbappé évoque une condition inévitable pour prétendre au Ballon d’Or cette année.

Le Ballon d’Or est forcément dans un coin de sa tête. Même si évidemment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours des prétendants, ils prennent de l’âge et la porte s’entrouvre. Si la récompense n’a pas été décernée en 2020, Robert Lewandowski la méritait sûrement plus qu’un autre. Kylian Mbappé a aussi le Ballon d'Or dans un coin de la tête. Chelsea a remporté la Ligue des champions avec un collectif très fort, sans forcément qu’un joueur en particulier se dégage, à part peut-être N’Golo Kanté, souvent évoqué. Le buteur du PSG n’a lui remporté ni la coupe aux grandes oreilles, ni le championnat. Il sait qu’une telle récompense est inatteignable sans un sacre de l’Equipe de France à l’Euro, avec des grandes performances de sa part.

« Ça passe par l’Euro, il n’y a pas le choix. Mais c’est tôt. Je l’ai déjà dit les autres années où je le jouais, j’essaie de ne pas y penser. Je n’arrive pas à penser à un trophée individuel, puis à sortir et être collectif. Si le collectif te fait briller, tu pourras briller par toi-même et tu pourras arriver à ce genre de prix. Tous les matchs où j’ai marqué l’histoire, j’étais parti avec une intention collective, et l’équipe me l’a rendu », a estimé Kylian Mbappé dans une interview accordée à M6/RTL. Le numéro 10 des Bleus a réalisé une performance correcte contre l’Allemagne. Il aurait pu marquer ou délivrer une passe décisive pour Karim Benzema mais la VAR est passée par là. Il aura l'occasion d'ouvrir son compteur samedi à 15h contre la Hongrie. Pour un décollage qui lui permettra de marquer les esprits dans cet Euro ?