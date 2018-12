PSG : En quoi Tuchel est un génie, un consultant s’explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus bas que terre il y a quelques semaines de cela après un inquiétant nul à domicile contre Naples (2-2), le Paris Saint-Germain a parfaitement réagi dans la phase retour de sa poule de Ligue des Champions. Un nul solide pour le match à Naples, et deux victoires convaincantes face à Liverpool et l’Etoile Rouge de Belgrade. Une très belle réponse à ceux qui voyaient Paris sortir des poules par la petite porte pour la première fois de l’ère qatarie. Au contraire, le PSG semble désormais gonflé à bloc, grâce notamment aux décisions tactiques et aux capacités de manager de Thomas Tuchel, à qui Stéphane Bitton rend un gros hommage.

« La calino-thérapie de Thomas Tuchel a porté ses fruits, le PSG n’est plus le même. Il a changé en bien. Les joueurs n’ont pas changé mais les mentalités, oui. Neymar a changé de position sur le terrain, et de comportement… Marquinhos est devenu le libero du milieu de terrain, il y a beaucoup plus de jeunes avec du temps de jeu, il y a eu la semaine de vacances aux non-sélectionnés qui a mis tout le monde de bonne humeur. Le PSG n’a pas encore gagné la Ligue des champions mais en conservant le talent et avec un nouvel état d’esprit, Paris peut rêver bien plus grand que les années précédentes. Ce changement de mentalité, c’est peut-être juste ce qu’il manquait au PSG de Laurent Blanc et Unai Emery. Paris jouait bien mais il manquait un petit quelque chose », a livré le consultant de France Bleu, persuadé que Paris est sur la bonne voie. Cela semble le cas en effet, mais comme souvent, le juge de paix sera la phase à élimination directe, qui a été sans pitié ces derniers temps pour le PSG.