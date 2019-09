PSG : Emre Can star du mercato d'hiver à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato cohérent en comblant notamment un manque évident de l’effectif au milieu de terrain grâce aux arrivées d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye. Désormais, Thomas Tuchel dispose de plusieurs solutions dans ce secteur de jeu, d’autant qu’il semble toujours considérer Marquinhos comme une option viable au poste de numéro six. Mais à en croire les informations de Tuttosport, le champion de France en titre envisagerait sérieusement de se renforcer encore dans l’entrejeu puisque le profil d'Emre Can, un brin blacklisté à la Juventus Turin, intéresse beaucoup en interne.

L’international allemand, capable de jouer relayeur, sentinelle ou défenseur central, n’a pas été sélectionné par Maurizio Sarri pour disputer la Ligue des Champions cette saison. Raison pour laquelle il envisagerait sérieusement de faire ses valises dès le mercato hivernal. Une situation dont le PSG souhaiterait profiter, tout comme le Bétis Séville. Reste que du côté de Paris, on imagine mal Leonardo recruter un milieu supplémentaire sans départ. C’est donc peut-être Leandro Paredes, très peu utilisé depuis le début du championnat, qui pourrait être la clé de ce dossier. Surtout quand on sait que l’Argentin figurait dans le viseur… du Bétis Séville l’été dernier.