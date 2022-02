PSG : Emmanuel Macron en campagne pour Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Sauveur du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions cette semaine (1-0), Kylian Mbappé ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo commencent à baisser le pied et que Neymar est toujours freiné par des blessures, Kylian Mbappé est peu à peu en train de devenir le meilleur joueur du monde. Semaine après semaine, il postule en tout cas à ce statut. Sauf que pour l’instant, l’avenir du champion du monde s'écrit en pointillés, vu qu’il ne dispose d’aucun contrat en vue de la saison prochaine. Un comble que le PSG essaye de réparer en face-à-face avec le Real Madrid, déjà l'adversaire de Paris en C1. Mais alors que le club espagnol pourrait avoir gain de cause, l’État français va faire tout son possible pour que Mbappé reste en L1, et plus précisément dans le club de la capitale. En effet, selon les informations d’El Mundo, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy vont jouer un rôle clé dans la décision de Mbappé de prolonger ou non au PSG.

Macron et Sarkozy font le forcing pour Mbappé

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seraient intervenus directement auprès de Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre de rester au PSG.



L’actuel Président de la République et l’un de ses prédécesseurs font effectivement pression sur l’attaquant français. Même s’il supporte l’OM, le club rival, Macron a demandé à Mbappé de prolonger son aventure à Paris, sollicitant même l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy, grand fan déclaré du Paris SG. Dans ce dossier sportif et politique, l'intervention de ces deux acteurs majeurs pourrait changer la donne au cours des prochaines semaines. Toujours aussi proche des dirigeants qataris, et notamment de Nasser Al-Khelaïfi, Sarko souhaite que Leonardo prolonge Mbappé à n’importe quel prix. Pas étonnant donc de voir que le PSG a proposé un nouveau contrat XXXL à Mbappé.

Une offre folle du PSG

Selon The Independent, Paris aurait effectivement offert le plus gros salaire de l'histoire du foot, à savoir un chèque de 63 millions d’euros par an, au natif de Bondy pour tenter de le faire changer d’avis. Un nouveau bail qui ferait réfléchir Mbappé, vu que le Real ne pourrait pas s'aligner sur ce pont d’or malgré la ferme volonté de Florentino Pérez. En tout cas, deux anciens présidents de la République ont visiblement pris le dossier en mais, ce qui peut rassurer le PSG, et même Kylian Mbappé, sur le fait que son club et tout le pays ne veulent pas forcément le voir partir de France cet été.