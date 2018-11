PSG : Emilie Ros prête à tirer les cheveux de Rabiot tellement ça l'énerve

Dans : PSG, Ligue 1.

Le dossier Adrien Rabiot commence à agiter les coulisses du Paris Saint-Germain, chaque jour rapprochant le milieu de terrain de la fin de son engagement avec son club formateur. Et du côté des équipes intérrésées par Adrien Rabiot on frétille de plaisir, la perspective de faire signer ce dernier pour zéro euro étant forcément excitante. Au micro de France Bleu Paris, Emilie Ros a confié son agacement devant la situation du dossier Adrien Rabiot.

Et la Meuf de Foot de vider son sac. « Sur le cas Adrien Rabiot, je suis partagée. Je le suis car c’est un Titi et j’ai envie qu’il reste, on ne peut pas se débarrasser ainsi de nos joueurs. Après, Rabiot, je le défends autant qu’il m’énerve. Il a des fulgurances, et si tu regardes d’anciens matches, tu te dis que soit il était à fond et il a été décisif un instant T, soit quand il marche tu as franchement envie de le prendre par les cheveux lui dire : « écoute, on va faire un brushing et tu vas te calmer direct ». Je parle souvent de Di Maria en disant qu’il est irrégulier, mais en ce moment le cas Rabiot c’est cela aussi, il est irrégulier. J’aimerai comprendre pourquoi entre Tuchel et Rabiot, ça ne matche pas », a reconnu Emile Ros lors de l'émission Tribune PSG.