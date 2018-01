PSG : Emery commence enfin à chouchouter Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a évidemment été interrogé sur Neymar. Et pas seulement sur sa blessure.

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs évoquaient des tensions entre l’Espagnol et son attaquant. Cela vient peut-être du discours du technicien qui refuse d’encenser l’international brésilien dans ses déclarations. Contrairement à ses homologues du Real Madrid et du FC Barcelone avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Emery, lui, n’est pas du genre à mettre sa star sur un piédestal à chaque sortie médiatique.

Mais lorsqu’un journaliste l’a lancé sur la nécessité de « chouchouter » l’ancien Blaugrana, le coach parisien s’est enfin décidé. « Neymar va être le meilleur joueur du monde. Et il va l'être ici, au PSG, a lâché le Basque face aux médias. (...) Il est content quand il est sur le terrain, quand il est avec ses partenaires, quand le PSG gagne, quand il a le soutien des supporters... » Une mise au point nécessaire au moment où Neymar est annoncé avec insistance au Real Madrid.