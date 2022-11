PSG : Ekitike accepte le fouet, ici c'est Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Arrivé durant le dernier mercato du Stade de Reims, Hugo Ekitike est parfois sévèrement critiqué lors de ses rares apparitions. Le jeune attaquant sait cependant que c'est le prix à payer lorsqu'on joue au PSG.

Lionel Messi étant officiellement forfait pour le déplacement qu’effectue le PSG ce dimanche midi à Lorient, Christophe Galtier devrait faire débuter Hugo Ekitike. Du haut de ses 20 ans, l’ancien joueur rémois savait qu’en venant chez les champions de France, il entrait dans une autre dimension, avoir comme concurrents Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’étant pas la chose la plus simple du monde à gérer. Il doit donc composer avec le temps de jeu que lui accorde l’entraîneur parisien, et contre les Merlus il pourrait donc connaître sa deuxième titularisation depuis sa signature au Paris Saint-Germain, lui qui s’est seulement révélé la saison passée en Ligue 1 avec le Stade de Reims. Ayant déjà participé à des bouts de matches, Hugo Ekitike a vu que ses prestations déclenchaient parfois des commentaires très virulents sur les réseaux sociaux, et compte tenu de son jeune âge, cela peut évidemment déstabiliser.

Ekitike sait que le PSG suscite des commentaires acides

Cependant, à en croire L’Equipe, si les premières critiques ont forcément eu un impact sur l’attaquant français du PSG, Hugo Ekitike a réussi à vite évoluer dans la gestion de cette situation. « Il a compris que les critiques font dorénavant partie de sa vie de joueur du Paris Saint-Germain. Ce qui compte pour lui, c’est surtout ce que pensent ses entraîneurs et coéquipiers et, jusqu’ici, il n’y a pas eu de problèmes », a confié un proche du joueur de 20 ans. Et cela tombe bien, Christophe Galtier ne pense que du bien d’un joueur dont il a validé la signature auprès de Luis Campos lors du dernier mercato. Le technicien parisien sait qu’Hugo Ekitike a besoin de temps pour se faire une place de choix dans un vestiaire où les joueurs expérimentés ne manquent pas, mais du côté du PSG on est persuadé que l’attaquant arrivé de Reims est un joueur d’avenir. Et tant pis pour ceux qui ragent sur les réseaux sociaux.