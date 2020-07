PSG : Edouard Philippe fasciné, Mbappé c’est de la dynamite !

Dans : PSG.

Dimanche en début de soirée, le PSG s’est véritablement baladé face au Havre dans le cadre de son premier match amical (9-0).

Le Paris Saint-Germain, qui prépare activement ses finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France ainsi que le Final 8 de la Ligue des Champions, est déjà très en jambes. Et pour preuve, ce succès étincelant sur la pelouse du Havre dimanche soir (9-0). Au-delà du score, la très belle forme physique affichée par Neymar et par Kylian Mbappé augure de bonnes choses pour le Paris Saint-Germain. Buteur et intenable tout au long de la première mi-temps, l’attaquant français a carrément choqué un certain Edouard Philippe, ancien Premier Ministre et maire du Havre, qui était présent en tribunes.

« Tous ceux qui sont là dans le stade sont très heureux de revenir. On a fait très attention au respect des normes de sécurité sanitaires. Je crois qu’il y a un vrai plaisir d’être enfin à nouveau au stade. Mbappé ? On n’a pas l’impression que c’est sa reprise. Il est à fond. Enfin, ce n’est pas qu’il est à fond. C’est qu’il va vite et que, alors même qu’on a l’impression qu’il va vite, il a la ressource pour accélérer. C’est assez fascinant. Il ne donne pas l’impression de forcer. Il donne juste l’impression de ne pas être fait comme les autres » a commenté Edouard Philippe sur les antennes de BeInSports. Difficile de lui donner tort, tant Kylian Mbappé a affiché un niveau physique très impressionnant pour un premier match amical dimanche soir. Confirmation attendue dès le 17 juillet face à la formation de Waasland-Beveren pour la seconde rencontre de préparation des Parisiens.