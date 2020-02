PSG : Edinson Cavani rugit encore, Madrid rit jaune

Dans : PSG.

Remplaçant face à Lyon dimanche soir, Edinson Cavani a fait rugir de plaisir le Parc des Princes en marquant son 199e but au PSG, quelques minutes après son entrée en jeu.

Un but qui a fait le bonheur de Thomas Tuchel, lequel a loué l’état d’esprit de son avant-centre après la victoire contre l’OL. « On a besoin de tous les joueurs, on peut sentir qu’Edi est plus fort à l’entraînement et en match. Les choses sont claires depuis le mercato. C’est dans la continuité de ces derniers jours. Il a fait une belle entrée, son but est très important. C’est bien pour lui et pour nous. On a besoin de tous les joueurs. Des joueurs avec l’expérience et la qualité d’Edi, c’est absolument nécessaire » a indiqué Thomas Tuchel, heureux de pouvoir compter sur une doublure en confiance et en forme.

Du côté de la presse madrilène, on a bien évidemment des regrets ce lundi, au lendemain de la très belle entrée d’Edinson Cavani. Et pour cause, le Matador du PSG était tout proche de rejoindre l’Atlético au mercato hivernal, ce que le quotidien madrilène AS ne manque pas de rappeler, insistant bien sur le fait que le joueur voulait signer chez les Colchoneros. « Malgré son départ avorté à l’Atlético en janvier, Edinson Cavani a été acclamé par le public en rentrant en jeu. Et le Matador est revenu fort sur les terrains de Ligue 1, malgré la frustration de son faux transfert. L’Uruguayen n’a pas déçu son public en marquant, quelques minutes après son entrée en jeu. L’amour entre Paris et Cavani est intact » souligne le média, avant de souhaiter bonne chance à Thomas Tuchel. « Dans les prochaines semaines, l’Allemand devra gérer au mieux un véritable casse-tête avec le retour en forme de Cavani. Il devra choisir entre l’Uruguayen et Icardi ». La frustration est évidente dans les colonnes du journal AS, qui aurait bien aimé voir un joueur du calibre de Cavani dans la capitale espagnole en janvier.