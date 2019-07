PSG : Dybala la piste secrète de Paris en fin de mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Et si le Paris Saint-Germain frappait un grand coup en deuxième partie de mercato sans que cela soit conditionné à l'avenir de Neymar ou d'Edinson Cavani ? Ce scénario un peu fou, c'est France-Football qui le développe ce mardi, l'hebdomadaire footballistique affirmant que Leonardo avait immédiatement noué des contacts et pris des infos sur l'attaquant argentin de la Juventus dès qu'il avait repris ses fonctions de directeur sportif du PSG en juin dernier. Et le dirigeant du Paris SG aborde ce dossier Dybala avec sérénité, puisqu'il n'est lié à aucune vente ou échange et pourrait se faire en profitant des aubaines du mercato. Car une fois que la Premier League en aura fini avec le marché des transferts, le 8 août prochain, le Paris Saint-Germain aura l'avantage si Paulo Dybala n'est pas transféré d'ici-là.

« L’idée du directeur sportif parisien ? Jouer la montre et profiter d’une possible décote du joueur sur le marché des transferts. Son possible transfert du côté du Parc n’est d’ailleurs soumis à aucun échange... Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, « la Joya », le surnom de Dybala, a perdu la saison dernière son statut de titulaire indiscutable. Les intentions du marché se situeraient autour de 50ME alors que son club le valorise à 90ME », précise FF, qui voit Tottenham et Manchester United comme les deux gros concurrents du PSG dans cette possible venue de Paulo Dybala en Ligue 1 à Paris.