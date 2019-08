PSG : Dybala à Paris ou rien, la question se pose ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League, Serie A.

Cela fait désormais plusieurs jours que du côté de Paris, un nom revient avec énormément d’insistance dans le secteur offensif. Il s’agit de celui de Paulo Dybala, joueur très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Indésirable à la Juventus Turin, qui compte de nombreux attaquants au sein de son effectif, l’international argentin de poche a fait l’objet d’une offre concrète des Parisiens. Mais les clubs de Premier League, pour qui le mercato prend fin ce jeudi, se sont immiscés dans le dossier, à commencer par Manchester United et Tottenham.

Néanmoins, Paulo Dybala a clairement signifié à sa direction qu’il n’avait aucunement envie de rejoindre l’Angleterre au mercato. Et selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, l’Argentin de la Juve privilégie deux pistes pour son avenir en cas de départ : l’Inter Milan… et le Paris Saint-Germain. Estimé à environ 70 ME sur le marché des transferts, Paulo Dybala a donc (encore) toutes les chances de rallier la capitale française. Reste maintenant à voir si du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on passera rapidement à l’offensive ou si Paris attend un départ dans ce secteur de jeu, notamment celui possible de Neymar, pour accélérer.