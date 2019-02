PSG : Dugarry ovationne Al-Khelaifi, le M. Muscle de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

La semaine passée, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré serein et confiant au moment d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar. Pour le président parisien, pas d’inquiétude à avoir : les deux stars du Paris Saint-Germain vont rester encore un bon moment dans la capitale française. Un discours ambitieux et très ferme à l’égard des potentiels clubs intéressés, qui a fait l’unanimité auprès des observateurs. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a par exemple salué le discours et la mentalité du président parisien, lequel sort les muscles avant le mercato. Et ce n’est pas pour déplaire à l’ancien attaquant de l’Equipe de France…

« Ce que j’ai aimé, c’est qu’il a un peu montré les crocs et les muscles. Je trouve que c’est bien que Nasser s’exprime de temps en temps. Sur le cas de Neymar et Mbappé, j’ai trouvé que c’était excellent pour les supporters, pour les investisseurs et partenaires. Moi, j’aime quand le Paris Saint-Germain montre les muscles et les crocs ! Ça fait des mois et des mois que le PSG se fait taper dessus pour toutes les raisons possibles et inimaginables. Je trouve que c’est une cible assez facile et là j’aime bien que le président Nasser s’exprime. Je trouve que sa réponse sur le sujet de Neymar et Mbappé, qui est quand même un sujet ultra-sensible parce qu’ils vont être demandés par le monde entier, est excellente. Je voulais le féliciter » s’est emballé Christophe Dugarry. Un enthousiasme partagé par les supporters parisiens, plutôt satisfaits en majorité par la gestion du PSG par Nasser Al-Khelaïfi.