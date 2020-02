PSG : Dugarry écoeuré par « le scandale Mbappé »

Dans : PSG.

L'attitude de Kylian Mbappé contre Montpellier a très vivement déplu à Christophe Dugarry. Même s'il avoue apprécier le footballeur Mbappé, le champion du monde 98 est scandalisé par son comportement au PSG.

On ne sait pas si Kylian Mbappé s’en doutait lorsqu’il a ostensiblement contesté le choix de Thomas Tuchel de le remplacer par Mauro Icardi contre Montpellier, mais la polémique ne désenfle pas concernant l’attitude de la star française du PSG. Ce lundi, c’est au tour de Christophe Dugarry d’entrer dans la bataille. Pour l’ancien champion du monde, ce qu’a fait Kylian Mbappé est une honte et cela démontre, selon lui, que l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain est clairement mégalomane, ce que sa jeunesse n’excuse pas. Duga, qui est un proche de Zinedine Zidane, estime que Kylian Mbappé ne vit plus sur la même planète que ses coéquipiers.

Au micro de RMC, le consultant est monté dans les tours. « Sincèrement je suis effondré. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit que ce n’était pas possible. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il est plus mature que les autres, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge. Et là il nous fait un truc d’enfant gâté pourri. Je suis déçu, car j’adore ce joueur, il est remarquable. Cela m’a fait mal à mon football. C’est un irrespect total envers Tuchel, envers Cavani et Icardi. Cavani, il a mis 200 buts pour le Paris Saint-Germain, il n’est pas bien traité et il ne dit rien. Et Kylian Mbappé se permet de mettre son entraîneur en difficulté et de créer une polémique. Là on ne pourra pas dire que c’est la faute des journalistes. Ce que Mbappé a fait est scandaleux (…) J’ai entendu Cristiano Ronaldo qui justifiait son désir de jouer la totalité des matches parce qu’il pouvait faire la différence en fin de rencontre, mais là le match était gagné déjà. Il se prend pour qui ? Il a un boulard incroyable », a lancé Christophe Dugarry. Il est évident que Kylian Mbappé a terni son image avec cette séquence un peu surréaliste, le désir de marquer encore et toujours des buts n’étant pas suffisant pour justifier un tel comportement à l’encontre de l’entraîneur du PSG.