PSG : Draxler rejoint le clan des zéros, Paris peut pleurer

La situation de Julian Draxler, c’est le revers de la médaille du Paris Saint-Germain et de sa grande puissance financière.

Le club de la capitale français a déjà montré par le passé qu’il était quasiment impossible de lui piquer ses meilleurs joueurs, et les clubs européens ont désormais bien compris à qui ils avaient affaire sur ce terrain. Mais dans le même temps, les joueurs disposent de tels contrats que, quand il s’agit de s’en séparer, c’est mission également quasiment impossible pour le Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi va s’en rendre compte cet été, puisque plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat et ne prolongeront pas. Résultat, il y a un gros manque à gagner sur le marché des transferts si des éléments comme Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier ou Thiago Silva quittent le PSG en rapportant zéro euro. Et ce n’est pas fini car Paris United révèle que cela risque de se produire également pour Julian Draxler.

Malgré un léger « revival » depuis qu’il a été placé au poste de milieu plus relayeur, l’ancien ailier de Schalke 04 ne fait plus partie des éléments qui comptent aux yeux de ses dirigeants. Un transfert cet été serait donc logique mais, faute de pouvoir retrouver la même situation financière ailleurs, l’Allemand a de grandes chances de tout refuser. Comme l’été dernier, le PSG va lui proposer des portes de sortie, mais Draxler est dans l’optique de tout refuser, pour partir libre en juin 2021. Un nouveau départ à zéro euro se profile donc, à moins que Leonardo ne parvienne à faire un nouveau tour de magie en l’incluant dans un échange. Car l’Allemand pourrait tout de même comprendre qu’il a un objectif en vue, celui de participer à l’Euro 2021. Cela risque d’être difficile s’il passe sa dernière saison au PSG sur le banc de touche.